Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Norwegian Air veut restructurer sa dette Reuters • 08/04/2020 à 17:17









OSLO, 8 avril (Reuters) - La compagnie aérienne Norwegian Air NWC.OL , dont la quasi-totalité de la flotte est clouée au sol en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, a proposé mercredi de convertir une partie de sa dette en actions et d'émettre des actions nouvelles pour pouvoir rester à flot. En faisant cela, la compagnie norvégienne à bas coût pourrait par ailleurs bénéficier de garanties publiques pouvant atteindre trois milliards de couronnes norvégiennes (environ 265 millions d'euros) qui sont conditionnées à la réduction du ratio dette sur capitaux propres. Pionnière en 2013 des liaisons transatlantiques "low cost", Norwegian est rapidement devenue la première compagnie étrangère desservant la région de New York et un acteur majeur dans d'autres aéroports américains. Mais cette expansion s'est faite au prix d'une dette et d'engagements représentant fin 2019 près de huit milliards de dollars. Le mois dernier, Norwegian a décidé de mettre au chômage technique près de 90% de ses salariés, soit 7.300 personnes, tout en sollicitant l'aide des autorités norvégiennes, disant avoir besoin de liquidités "dans des semaines, pas des mois". "Norwegian veut renforcer son bilan en convertissant de la dette en actions pour répondre aux exigences du programme de garantie de l'Etat norvégien et créer une plate-forme durable", a déclaré mercredi le groupe dans un communiqué. Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 4 mai pour approuver ce projet, a-t-il ajouté. (Terje Solsvik et Victoria Klesty; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées NORWEGIAN AIR SH Tradegate -6.88% NORWEGIAN AIR SH LSE Intl -6.93%