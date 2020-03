Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Norwegian Air abandonne ses prévisions et réduit ses capacités Reuters • 05/03/2020 à 10:24









par Terje Solsvik OSLO, 5 mars (Reuters) - Norwegian Air NWC.OL a renoncé jeudi à son objectif de bénéfice net pour cette année et annoncé l'annulation de certaines de ses liaisons transatlantiques dans les prochaines semaines en raison de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus. Cette épidémie apparue en décembre en Chine a fait plonger la demande sur les réservations de voyages ces dernières semaines, conduisant nombre de compagnies aériennes à réduire leurs capacités ou à avertir sur leurs résultats. Les analystes estiment que la compagnie norvégienne, déficitaire depuis trois ans, pourrait souffrir davantage que ses concurrentes en raison notamment du poids de sa dette. "Compte tenu de l'incertitude et de l'impact en cours sur la demande globale de transport aérien, Norwegian retire sa prévision 2020 fournie au marché le 13 février", écrit la compagnie dans un communiqué, ajoutant qu'une évaluation de l'impact sur l'activité est pour le moment prématurée. L'action du groupe, en repli de 52% depuis le début de l'année, reculait de 3,9% jeudi à la Bourse d'Oslo. En février, Norwegian Airlines a vu son trafic passagers chuter de 22%. Face à la baisse de la demande, la compagnie a décidé de supprimer 22 vols long-courriers entre l'Europe et les Etats-Unis du 28 mars au 5 mai. Les liaisons au départ de Rome vers Los Angeles, Boston et New York vont également être réduites. Le nombre de vols entre Londres et New York va être ramené à deux au lieu de trois certains jours. Lors d'une conférence à Bruxelles cette semaine, les PDG de plusieurs compagnies aériennes européennes ont averti que le pire était encore à venir pour le secteur du transport aérien. Jeudi, la compagnie régionale britannique Flybe a été placée sous administration spéciale, première victime notable du secteur à déposer le bilan en raison de l'épidémie de coronavirus. (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées NORWEGIAN AIR SH Tradegate -11.57% NORWEGIAN AIR SH LSE Intl -12.59%