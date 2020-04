Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nombre de décès quotidien en baisse mais cas en hausse en Italie Reuters • 16/04/2020 à 18:34









ROME, 16 avril (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 a fait 525 morts de plus jeudi en Italie, soit 23 de moins que la veille, mais 3.786 cas supplémentaires ont été recensés, alors que 2.667 avaient été signalés mercredi. Les nombres quotidiens de décès et de nouveaux cas sont respectivement le plus faible et le élevé depuis dimanche. Le bilan italien de l'épidémie, qui est le deuxième au monde après celui des Etats-Unis, s'élève à 22.170 morts, selon la Protection civile. Le nombre de cas confirmés est quant à lui de 168.941, ce qui place la Péninsule au troisième rang mondial derrière les Etats-Unis et l'Espagne. Le nombre de patients en soins intensifs est par ailleurs passé de 3.079 à 2.936 entre mercredi et jeudi. Il s'agit de la treizième baisse quotidienne consécutive. Le nombre de guérisons est passé dans le même temps de 38.092 à 40.164. (Gavin Jones, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.