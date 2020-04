Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nissan va fermer son usine au Vietnam pour 15 jours Reuters • 03/04/2020 à 07:03









CORONAVIRUS: NISSAN VA FERMER SON USINE AU VIETNAM POUR 15 JOURS HANOI (Reuters) - La filiale vietnamienne de Nissan a annoncé vendredi qu'elle allait fermer son usine de Danang pendant 15 jours, dans le cadre d'une campagne nationale de distanciation sociale destinée à lutter contre la propagation du coronavirus. La fermeture sera effective à compter du 5 avril, a indiqué une porte-parole de la compagnie. (Phuong Nguyen; version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -1.89%