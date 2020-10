Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-New York va fermer les écoles dans des zones à forte contamination Reuters • 05/10/2020 à 19:05









NEW YORK, 5 octobre (Reuters) - Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a ordonné lundi la fermeture des écoles dans plusieurs zones fortement exposées au nouveau coronavirus, dont certains quartiers de Brooklyn et du Queens, à New York même. La mesure entrera en vigueur mardi. Elle suit les recommandations du maire de New York, Bill de Blasio, et concerne 11 quartiers où le taux de positivité au coronavirus dépasse 3% depuis sept jours consécutifs. "Je ne vais pas conseiller ou permettre à une famille de New York d'envoyer son enfant dans une école où je n'enverrais pas mon enfant", a commenté Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse. Après avoir été l'épicentre de l'épidémie de coronavirus au printemps dernier, New York est parvenue depuis à la contrôler. Lundi, le taux de positivité s'élevait à 1,01% pour l'ensemble de l'Etat, a précisé Andrew Cuomo. (Jonathan Allen, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.