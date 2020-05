Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Mexique-L'ex-palais présidentiel héberge le personnel de santé Reuters • 08/05/2020 à 01:42









MEXICO, 8 mai (Reuters) - Le Mexique a transformé l'ancien palais présidentiel "Los Pinos", qui fut pendant des décennies l'un des lieux les plus prestigieux du pays, en un centre d'accueil provisoire pour le personnel de santé en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. La résidence tentaculaire abrite désormais des espaces convertis en chambres sommaires, avec lits simples et casiers en métal, à l'image de l'équipement disponible dans les vestiaires et salles de repos des hôpitaux. Les autorités s'attendent à ce que l'épidémie atteigne son pic cette semaine, alors que plus de 27.600 cas de contamination et 2.704 décès ont été recensés. Une cinquantaine de médecins et infirmiers se sont déjà installés dans le palais Los Pinos. Des représentants ont indiqué que jusqu'à 100 personnes pouvaient y être hébergées. Elu en 2018 en promettant de lutter contre l'élitisme politique, le président socialiste Andres Manuel Lopez Obrador a choisi de ne pas s'installer à Los Pinos, qu'il a transformé en centre culturel dont il a laissé les portes ouvertes au public. (Drazen Jorgic; version française Jean Terzian)

