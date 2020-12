Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres passe en niveau d'alerte "très élevé" Reuters • 14/12/2020 à 17:12









LONDRES, 14 décembre (Reuters) - Londres et une partie du sud-est de l'Angleterre basculeront dans la nuit de mardi à mercredi en niveau d'alerte "très élevé" au nouveau coronavirus, le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental, a annoncé lundi le ministre britannique de la Santé. "Au cours de la semaine écoulée, nous avons observé une hausse très élevée, exponentielle, du virus à Londres, dans le Kent, dans certaines parties de l'Essex et du Hertfordshire", a expliqué Matt Hancock devant le Chambre des communes. "Nous avons donc décidé de faire passer le grand Londres, le sud et l'ouest de l'Essex (...), le sud du Hertfordshire (...) en niveau 3, qui est le niveau d'alerte très élevé." "Ces restrictions entreront en vigueur mercredi matin 00h00", a-t-il dit. Le niveau d'alerte "très élevé" implique notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée. (William James, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.