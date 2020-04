Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA dépassent le million de cas, selon un décompte Reuters Reuters • 28/04/2020 à 18:54









28 avril (Reuters) - Le nouveau coronavirus avait contaminé mardi plus d'un million de personnes aux Etats-Unis, un bilan qui a doublé en l'espace de 18 jours et qui représente un tiers des cas officiellement comptabilisés dans le monde, montre un décompte établi par Reuters. Selon ce décompte, plus de 56.000 Américains sont décédés des suites du COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus apparu en décembre dernier en Chine. Près de 30% des cas ont été enregistrés dans l'Etat de New York, épicentre américain de l'épidémie. Selon un modèle élaboré par l'Université de Washington, plus de 74.000 Américains pourraient périr d'ici le 4 août, une prévision plus élevée que celle fournie par l'établissement le 22 avril quand il anticipait plus de 67.000 morts. (Lisa Shumaker; version française Nicolas Delame)

