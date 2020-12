Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA commandent 100 mlns de doses supplémentaires à Moderna Reuters • 11/12/2020 à 22:52









11 décembre (Reuters) - Moderna MRNA.O a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait exercé une option afin de se procurer 100 millions de doses supplémentaires de son candidat vaccin contre le COVID-19. A ce jour, les Etats-Unis ont commandé 200 millions de doses au total, a précisé le laboratoire américain. Moderna s'attend à pouvoir produire entre 500 millions et 1 milliard de doses sur l'ensemble de l'année 2021. (Dania Nadeem à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.80%