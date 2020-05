Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les propos du patron de Sanofi ont "ému" Macron-Elysée Reuters • 14/05/2020 à 14:50









PARIS, 14 mai (Reuters) - Emmanuel Macron s'est "ému" des déclarations de Paul Hudson, le directeur général de Sanofi SASY.PA sur la priorité accordée aux Etats-Unis pour l'accès à un éventuel vaccin contre le coronavirus, a-t-on appris jeudi à l'Elysée. "Ces propos ont ému tous ceux qui travaillent à cela, à commencer par le président", a-t-on déclaré. Une rencontre entre représentants du groupe pharmaceutique français et de l'Etat aura lieu la semaine prochaine à l'Elysée "pour essayer d'aller au -delà et de travailler ensemble", a-t-on ajouté. Dans une interview publiée mercredi par l'agence Bloomberg, Paul Hudson a déclaré que "le gouvernement américain a le droit de prendre les plus grandes précommandes car il s'est investi dans la prise de risque" en vue de la mise au point d'un vaccin. (Michel Rose et Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.05%