Coronavirus-Les nouvelles contaminations en Espagne au plus haut depuis mai

(Actualise avec des détails et du contexte) BARCELONE, 16 juillet (Reuters) - L'Espagne a enregistré jeudi 580 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 10 mai, en raison notamment d'une flambée des infections dans les régions de la Catalogne et de l'Aragon. Le bilan total des infections en Espagne s'établit désormais à 258.855. D'après les données du ministère espagnol de la Santé, le nombre de décès liés à l'épidémie s'élève à 28.416 dans le pays, soit trois morts de plus que mercredi. Les autorités ont remis en place des restrictions dans certaines parties de la Catalogne, dont la ville de Lleida où environ 160.000 personnes sont concernées par le confinement à domicile, alors que des responsables de la santé ont annoncé que des mesures devraient être prises dans la capitale, Barcelone, sans donner plus de détails. Depuis que l'Espagne a commencé à lever ses mesures de confinement, parmi les plus strictes d'Europe, plus de 170 foyers épidémiques ont été détectés, avec comme épicentre la Catalogne. Le ministère espagnol de la Santé a dit jeudi que le nombre de cas confirmés dans cette région au cours des dernières 24 heures était de 142, contre 91 la veille. En Aragon, à l'ouest de la Catalogne, le nombre d'infections a bondi de 160 à 266. (Darío Fernández, Joan Faus, Jesús Aguado Clara-Laeila Laudette, version française Flora Gomez, édité par Bertrand Boucey)

