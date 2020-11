Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Länder allemands prévoient d'autoriser des rassemblements de 10 personnes pour Noël Reuters • 24/11/2020 à 10:48









BERLIN, 24 novembre (Reuters) - Les 16 Länder allemands prévoient d'autoriser des rassemblements limités à 10 personnes pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, allégeant partiellement les restrictions liées au coronavirus afin de faciliter les célébrations en famille et entre amis. Les représentants des Länder doivent discuter de ce projet mercredi avec la chancelière Angela Merkel. Le maire de Berlin Michael Mueller a déclaré sur la chaîne de télévision ARD être convaincu que ces mesures seraient adoptées. Les représentants de deux Länder ont également indiqué qu'il y avait un consensus général pour prolonger un "confinement allégé" à échelle nationale jusqu'au 20 décembre, afin de permettre les rassemblements familiaux pendant la période de Noël. Le 2 novembre, l'Allemagne a fermé ses bars, restaurants et salles de spectacle pour un mois. Les écoles et les magasins restent ouverts pendant que les rassemblements privés ont été plafonnés à 10 personnes issues de deux foyers. Selon les nouveaux plans, les rassemblements privés seraient limités à cinq personnes jusqu'à la période de Noël. De plus, les feux d'artifice seraient interdits sur l'espace public le 31 décembre afin d'éviter le rassemblement d'un grand nombre de personnes. Cependant, l'allègement des restrictions pendant la période des fêtes devrait apporter un certain répit aux familles. "Le jour de Noël ainsi que d'autres fêtes de fin d'année devraient pouvoir se célébrer en famille et entre amis même dans cette année particulière, mais à plus petite échelle," dit le projet de proposition. Les représentants des Länder ont aussi accordé de prolonger au-delà du 1er décembre l'aide destinée aux entreprises touchées par les restrictions qui ont été introduites en novembre. Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé de 13.554 au cours des dernières 24 heures, selon les données communiquées mardi par l'Institut Robert Koch (RKI). Le bilan total des morts est de 14.361 depuis le début de l'épidémie dans le pays. (Andreas Rinke et Caroline Copley, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

