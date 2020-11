Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Länder allemands en faveur d'une prolongation du confinement Reuters • 23/11/2020 à 14:17









BERLIN, 23 novembre (Reuters) - Un grand nombre des seize Länder en Allemagne sont favorables à une prolongation du confinement partiel instauré pour freiner la propagation du nouveau coronavirus dans l'espoir de permettre aux familles de se réunir à Noël, ont déclaré lundi deux dirigeants régionaux. L'Allemagne a imposé le 2 novembre une "confinement allégé" pour une durée d'un mois, qui se traduit par la fermeture des bars et restaurants, tandis que les écoles et magasins restent ouverts. Ce confinement a permis de stabiliser le nombre de nouvelles contaminations mais pas de le faire baisser. "Le confinement de novembre a produit quelque chose, les chiffres (de contamination) sont modérés mais ils restent élevés", a souligné à la radio Deutschlandfunk (DLF) Manuela Schwesig, ministre-présidente de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. "A ce titre, de nombreux Länder estiment que le confinement de novembre doit se poursuivre, en particulier dans les zones à risque", a-t-elle ajouté. Le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, également membre du Conseil fédéral allemand, a déclaré pour sa part qu'il y avait un accord général sur une prolongation d'environ trois semaines des mesures sanitaires actuelles. La chancelière allemande, Angela Merkel, doit s'entretenir sur le sujet mercredi avec les dirigeants régionaux. Une prolongation du confinement partiel jusqu'au 20 décembre pourrait être décidé, selon le projet de proposition gouvernemental consulté par Reuters. Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a augmenté de 10.864 à 929.133 au cours des dernières 24 heures, montrent les données publiées lundi par l'Institut Robert Koch (RKI). Le nombre de décès liés à la maladie est lui en hausse de 90 à 14.112 depuis le début de l'épidémie. (Christian Goetz, Thomas Seythal, Kirsti Knolle; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

