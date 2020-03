Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les jeunes retraités de la santé appelés en renfort en Grande-Bretagne Reuters • 20/03/2020 à 11:08









LONDRES, 20 mars (Reuters) - Le gouvernement britannique a demandé à 65.000 infirmières et médecins à la retraite de reprendre le travail, et fera également appel à des étudiants en dernière année de médecine pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. "Nous ne pouvons pas y arriver seuls, alors j'exhorte toutes les infirmières à la retraite depuis peu à nous apporter leur expertise et leur expérience pendant cette pandémie, car je ne doute pas que vous puissiez aider à sauver des vies", a déclaré Ruth May, infirmière en chef du National Health Service (NHS). Le Conseil des soins infirmiers et obstétricaux a écrit à plus de 50.000 infirmières ayant cessé d'exercer depuis 2017 et écrira également à 15.500 médecins dans la même situation. Trente mille lits d'hôpitaux ont par ailleurs été libérés, notamment avec le report des opérations non urgentes. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

