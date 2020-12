Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les hospitalisations repartent à la baisse dans une France sous couvre-feu Reuters • 15/12/2020 à 23:07









(Actualisé avec couvre-feu et secteur de la culture) PARIS, 15 décembre (Reuters) - La France a enregistré 11.532 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, annoncent mardi soir les autorités sanitaires alors qu'un couvre-feu général est entré en vigueur à 20h00, remplaçant le confinement et son système d'attestations de déplacements. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection COVID-19, qui était en progression depuis trois jours, repart à la baisse, avec 25.240 malades hospitalisés mardi soir, 241 de moins que la veille. En réanimation, après deux journées de hausse, le nombre de patients COVID-19 a baissé à 2.881, soit 25 lits occupés de moins que la veille. Le bilan de l'épidémie en France s'établit désormais à 2.391.447 cas confirmés et 59.072 morts, 307 décès ayant été enregistrés en 24 heures dans les hôpitaux auxquels s'ajoutent 483 nouveaux décès en Ehpad, où les données ne sont actualisées que deux fois par semaine. Cette journée de mardi marquait une nouvelle étape dans la politique de lutte contre l'épidémie avec la fin du confinement et son remplacement par un couvre-feu général entre 20h00 et 06h00 durant lequel les déplacements sont désormais interdits. Des dérogations sont possibles, avec des attestations particulières, pour motifs professionnels ou motifs familiaux impérieux, pour raisons médicales ou pour accomplir des missions d'intérêt général (aides alimentaires, maraudes, etc.). Les personnes en situation de handicap et leur accompagnant de même que les personnes devant sortir leurs animaux de compagnie peuvent également y déroger. LA CULTURE DANS LA RUE Le secteur de la culture, qui espérait pouvoir rouvrir ce mardi, va devoir patienter en revanche, l'évolution de la situation épidémique restant très largement au-dessus des 5.000 nouveaux cas par jour, l'un des deux objectifs fixés par l'exécutif pour autoriser la réouverture des cinémas, des théâtres, des musées ou bien encore des salles de spectacle. Un nouveau rendez-vous est fixé au 7 janvier. Plusieurs rassemblements de soutien à ce secteur en crise ont eu lieu en France, notamment à Paris où des milliers d'artistes et de spectateurs se sont regroupés à la mi-journée devant l'opéra Bastille. La culture, "ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de la définition d'un homme", commentait l'un des manifestants, Maurizio, portant sur ses épaules et manipulant une marionnette de près de 4 mètres. "Nous voulons des spectateurs", ont scandé des manifestants. Sur Twitter, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a déclaré que des consultations se poursuivaient avec les professionnels du cinéma, des musées, des monuments nationaux et des organisations syndicales. "J'entends leurs messages mais aussi ceux de toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui partout en France. Nous préparons l'avenir", ajoute-t-elle. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André avec Noémie Olive et Lucien Libert)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.