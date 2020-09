Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les hospitalisations au Royaume-Uni doublent tous les 8 jours Reuters • 18/09/2020 à 10:04









par Guy Faulconbridge et Kate Holton LONDRES, 18 septembre (Reuters) - L'épidemie liée au nouveau coronavirus prend de l'ampleur en Grande-Bretagne avec un nombre d'admissions à l'hôpital multiplié par deux tous les huit jours, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, qui refuse toutefois de se prononcer sur l'éventualité d'un nouveau confinement du pays. Le Royaume-Uni est le cinquième pays le plus endeuillé par le COVID-19 dans le monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique, selon un décompte de l'Université Johns-Hopkins. Interrogé à plusieurs reprises sur Sky News sur un éventuel confinement du pays le mois prochain, le ministre de la Santé Matt Hancock a déclaré qu'une telle mesure serait prise en dernier ressort mais que le gouvernement ferait tout ce qu'il faudrait pour lutter contre l'épidémie. "Le nombre de personnes hospitalisées double tous les huit jours environ (...) nous ferons ce qu'il faut pour assurer la sécurité des personnes", a-t-il dit, ajoutant ne pas pouvoir donner de réponse pour le moment sur un second confinement. La Grande-Bretagne recense 3.000 à 4.000 nouveaux cas de contamination par jour. Jeudi, 21 décès supplémentaires liés à la maladie ont été comptabilisés, portant le total depuis le début de l'épidémie à 41.705. Selon le London Evening Standard, les données officielles qui seront publiées ce vendredi devraient faire état d'une forte hausse du nombre de contaminations à Londres, ce qui pourrait conduire à de nouvelles mesures de restriction dans la capitale au cours des deux prochaines semaines. D'après le quotidien britannique, le ratio à Londres de contamination pour 100.000 habitants est passé à environ 25 contre 18,8 la semaine dernière et il dépasse la barre des 30 dans de nombreux quartiers de la capitale. Au-dessus de 50, un confinement local peut être décidé, note le London Evening Standard. (Avec David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

