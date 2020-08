Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Etats-Unis enregistrent 978 nouveaux décès Reuters • 29/08/2020 à 21:49









29 août (Reuters) - Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont fait état samedi de 978 nouveaux décès dus au coronavirus portant le total à 181.143 tandis que 44.656 nouveaux cas ont été recensés portant le total à 5.890.532. Ces chiffres ont été arrêtés le 28 août à 16h00, heure de la côte est. Tous les cas signalés par chaque Etat ne sont pas forcément pris en compte. (Juby Babu à Bengalore, version française Gwénaëlle Barzic)

