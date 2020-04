Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les décès en Angleterre supérieurs de 15% aux bilans fournis-ONS Reuters • 14/04/2020 à 11:11









LONDRES, 14 avril (Reuters) - Le bilan de la mortalité cumulée liée au nouveau coronavirus en Angleterre au 3 avril s'avère supérieur de 15% aux chiffres publiés jusqu'ici, selon des données publiées mardi par l'institut national de la statistique britannique. "Les dernières données chiffrées comparables pour les décès liés au COVID-19 (la maladie due à l'infection par le nouveau coronavirus), à la date du 3 avril, montrent qu'il y a eu un total de 6.235 morts en Angleterre et au Pays de Galles", a déclaré Nick Stripe, responsable des analyses sanitaires à l'ONS (Office for national statistics). "En analysant les données pour l'Angleterre, (ces chiffres) sont supérieurs de 15% à ceux communiqués par le NHS (National Health Service, le système de santé britannique-NDLR) dans la mesure où ils intègrent l'ensemble des mentions 'COVID-19' sur les certificats de décès, y compris les suspicions de COVID-19 et les morts dans la population générale" qui ne sont pas survenues à l'hôpital. Selon l'ONS, au cours de la semaine s'étant terminée au 3 avril, les certificats de décès mentionnant le COVID-19 ont représenté 21,2% de l'ensemble des décès au Royaume-Uni, contre 4,8% la semaine précédente. (Andy Bruce, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

