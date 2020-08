Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les boîtes de nuit espagnoles de nouveau fermées Reuters • 14/08/2020 à 13:58









MADRID, 14 août (Reuters) - Toutes les régions d'Espagne ont décidé d'ordonner la fermeture des boîtes de nuit et d'interdire de fumer à l'extérieur lorsque le maintien d'une distance de sécurité suffisante est impossible, deux mesures parmi d'autres visant à freiner la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Salvador Illa. Il a également appelé les Espagnols à éviter les rassemblements de plus de dix personnes et mis en garde plus particulièrement les jeunes contre les rassemblements en extérieur pour consommer de l'alcool. Le nombre des cas de contamination par le coronavirus est nettement remonté en Espagne ces derniers jours pour atteindre jeudi 2.935 en 24 heures, son plus haut niveau depuis la levée du confinement il y a sept semaines. La moyenne quotidienne des nouveaux cas est passée de moins de 150 en juin à plus de 1.500 sur les 12 premiers jours d'août selon les décomptes officiels. (Inti Landauro, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.