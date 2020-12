Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les autorités sanitaires allemandes s'inquiètent pour les fêtes Reuters • 10/12/2020 à 10:58









BERLIN, 10 décembre (Reuters) - Le nombre de contaminations par le coronavirus et de décès dus au COVID-19 devrait encore augmenter en Allemagne dans les prochaines semaines, a averti jeudi un haut responsable de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L'augmentation actuelle des infections au COVID-19 est "inquiétante", en particulier dans les Länder de Thuringe, du Brandebourg et de la Saxe-Anhalt, a déclaré Ute Rexroth, chef de l'unité de surveillance du RKI. "La situation est toujours très grave et s'est détériorée au cours de la semaine dernière", a-t-il dit. L'expert affirme qu'il faudrait réduire les contacts de plus de 60%, ou des mesures restrictives plus strictes seront nécessaires. Le RKI préconise également d'éviter tout déplacement pendant la période de Noël. L'Allemagne a comptabilisé jeudi 23.679 nouvelles contaminations en l'espace de 24 heures, un record, et 440 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 20.372 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays, selon les données rapportées par l'institut. La chancelière allemande Angela Merkel a joint sa voix mercredi aux partisans d'un durcissement des restrictions pour lutter contre le coronavirus, y compris d'une fermeture des magasins après les fêtes de fin d'année. Le pays est en confinement partiel depuis six semaines. Les bars et restaurants sont fermés contrairement aux commerces et écoles. (Caroline Copley et Kirsti Knolle, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

