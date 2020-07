Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Vietnam se met en alerte après un nouveau cas en trois mois Reuters • 25/07/2020 à 08:04









HANOÏ, 25 juillet (Reuters) - Le Vietnam s'est placé samedi en alerte élevée après avoir enregistré un premier nouveau cas de contamination au nouveau coronavirus en trois mois. Grâce à des mesures strictes de quarantaine et un programme agressif de tests, le pays d'Asie du sud-est était parvenu à limiter le nombre de contaminations à seulement 415 cas confirmés et n'avait recensé aucune nouvelle contamination ces 100 derniers jours. Le Vietnam n'a déploré aucun décès lié au coronavirus. Mais, vendredi, le ministère de la Santé a indiqué qu'un homme de 57 ans a été testé positif dans la ville touristique de Da Nang, ce qui a poussé les autorités à mettre à l'isolement 50 personnes ayant été en contact avec lui. Le gouvernement a fait savoir qu'au total, 103 personnes avaient été testées et que les résultats s'étaient avérés négatifs. (Khanh Vu et Phuong Nguyen, version française Matthieu Protard)

