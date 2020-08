Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le vaccin de Novavax en 2e phase de test en Afrique du Sud Reuters • 17/08/2020 à 11:29









CORONAVIRUS: LE VACCIN DE NOVAVAX EN 2E PHASE DE TEST EN AFRIQUE DU SUD BANGALORE (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique américain Novavax Inc a annoncé lundi avoir débuté la phase 2b d'essais cliniques de son vaccin contre le nouveau coronavirus en Afrique du Sud, qui connaît actuellement une flambée d'infections. L'essai clinique de phase 2b de son traitement NVX-CoV2373 sera conduit sur 2.665 adultes en bonne santé et sur 240 personnes séropositives, stables sur le plan médical, selon le communiqué de Novavax. L'Afrique du Sud, qui a enregistré au total 583.653 cas et 11.677 décès, est le cinquième pays le plus touché au monde par la pandémie, d'après un décompte effectué par Reuters. Un financement de 15 million de dollars (12,7 millions d'euros environ) destiné aux essais cliniques a été accordé par la fondation de Bill et Melinda Gates. Son concurrent britannique AstraZeneca avait annoncé le mois dernier la phase finale des essais cliniques de son candidat-vaccin AZD1222, développé en collaboration avec l'université d'Oxford, au Brésil et en Afrique du Sud. (Sabahatjahan Contractor, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.18% NOVAVAX NASDAQ +9.93%