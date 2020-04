Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le tournoi de tennis de Wimbledon annulé Reuters • 01/04/2020 à 17:12









LONDRES, 1er avril (Reuters) - Le tournoi de tennis de Wimbledon, qui devait se dérouler du 29 juin au 12 juillet prochains, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, annoncent les organisateurs mercredi. "La 134e édition des championnats se déroulera du 28 juin au 11 juillet 2021", a précisé le All England Lawn Tennis Club dans un communiqué. Wimbledon est l'un des quatre tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie, les Internationaux de France et l'US Open. Le tournoi de Roland-Garros, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, a déjà été repoussé à l'automne pour les mêmes raisons. (Rohith Nair, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

