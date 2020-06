Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Texas suspend le déconfinement Reuters • 26/06/2020 à 04:30









(Répétition de la dépêche publiée jeudi et actualise le nombre de cas aux Etats-Unis) NEW YORK, 26 juin (Reuters) - Le gouverneur du Texas a suspendu jeudi le processus de déconfinement dans son Etat en raison de la forte hausse des cas de contamination au coronavirus et des hospitalisations liées au Covid-19. Apple AAPL.O , qui a déjà annoncé cette semaine la fermeture de sept magasins dans la région de Houston, a pour sa part déclaré que 14 magasins de Floride ne seraient plus accessibles au public à compter de vendredi par précaution. Jeudi, 39.818 nouveaux cas ont été enregistrés dans tous les Etats-Unis, un nouveau record de contaminations en une journée depuis avril dernier. Le Texas fait partie des Etats les plus touchés par l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés y bat des records quotidiennement depuis treize jours. "Cette pause temporaire aidera notre Etat à contenir la propagation jusqu'à ce que nous puissions aborder sereinement la prochaine phase d'ouverture des activités", a déclaré le gouverneur républicain Greg Abbott dans un communiqué. Le Texas est l'un des Etats où se concentre aujourd'hui l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis après avoir été initialement épargné contrairement à des régions comme New York, qui a enregistré plus de 31.000 morts, un quart du nombre total de décès aux Etats-Unis. Douze Etats au total ont signalé des hausses records de contaminations cette semaine, le Texas mais aussi l'Alabama, l'Arizona, la Californie, la Caroline du Sud, la Floride, l'Idaho, le Mississippi, le Missouri, le Nevada, l'Oklahoma et le Wyoming. Malgré la résurgence du nombre de cas dans plusieurs Etats, qui s'explique aussi par la levée rapide des mesures de confinement, encouragée par le président Donald Trump, le secrétaire fédéral à la Santé, Alex Azar, a minimisé le risque en le qualifiant jeudi de "localisé". "Nous travaillons d'arrache-pied avec les Etats et les autorités locales mais il est important que les Américains sachent que c'est une situation localisée. Les comtés qui sont des foyers de contamination représentent 3% de l'ensemble des comtés du pays", a-t-il dit sur Fox News. (Peter Szekely avec Doina Chiacu à Washington; version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.33%