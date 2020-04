Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le taux de contagion en hausse en Allemagne Reuters • 28/04/2020 à 12:39









(.) BERLIN, 28 avril (Reuters) - Le taux de reproduction de base du coronavirus est remonté récemment en Allemagne, a déploré mardi le président de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, qui a invité ses concitoyens à rester chez eux en dépit de l'assouplissement du confinement. Ce taux, également appelé R0, qui était tombé à 0,7 en avril, est repassé à 1, selon Lothar Wieler, ce qui signifie qu'une personne atteinte en contamine en moyenne une autre. "Ce chiffre doit rester inférieur à 1", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. "Dans le contexte de l'assouplissement (du confinement), assurons-nous que nous pouvons pérenniser le succès que nous avons obtenu ensemble. Nous ne voulons pas que le nombre de cas augmente à nouveau. Restons autant que possible à la maison, limitons les contacts", a ajouté Lothar Wieler. L'institut Koch avait auparavant fait état de 163 nouveaux décès dus au coronavirus et de 1.144 cas supplémentaires, ce qui porte le bilan allemand à 5.913 morts pour 156.337 infections. La veille, 110 nouveaux décès et 1.018 cas supplémentaires avaient été signalés. Les commerces d'une surface inférieure à 800 mètres carrés ont été autorisés à rouvrir en Allemagne, de même que les concessionnaires automobiles et les marchands de cycles. Les autres détaillants cherchent à convaincre le gouvernement de les autoriser à reprendre leurs activités le 4 mai. (Thomas Seythal et Michelle Martin; version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

