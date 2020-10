Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Royaume-Uni va tester les voyageurs en partance pour l'étranger-presse Reuters • 20/10/2020 à 01:30









20 octobre (Reuters) - Les voyageurs quittant le Royaume-Uni par avion seront soumis à un dépistage du coronavirus d'une durée d'une heure avant d'embarquer, dans le cadre de mesures destinées à favoriser la reprise des liaisons aériennes internationales, a rapporté mardi The Times. Selon le journal, des tests rapides du COVID-19 seront effectués à compter de ce mardi à l'aéroport londonien de Heathrow afin de permettre aux voyageurs d'éviter de se placer en isolement à leur arrivée dans les pays étrangers où cela est requis à défaut de présentation d'un test négatif. Dans un premier temps, cette campagne de dépistage concernera les voyageurs se rendant à Hong Kong et en Italie, écrit The Times. Il revient aux voyageurs de réserver par avance leur test, d'un coût de 80 livres sterling (88 euros), ajoute le journal. (Aishwarya Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.