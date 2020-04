Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Royaume-Uni, cinquième pays à déplorer plus de 15.000 morts Reuters • 18/04/2020 à 18:38









LONDRES, 18 avril (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 888 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux du Royaume-Uni, ce qui porte le total à 15.464 décès, a annoncé samedi le ministère de la Santé, dont le bilan porte sur la situation le 17 avril à 16h00 GMT. Sur les 357.023 tests effectués, 114.217 se sont avérés positifs, précise-t-il. Le bilan quotidien le plus lourd a été atteint le 9 avril avec 980 décès. Il est resté inférieur à 800 une partie de la semaine mais a repassé cette barre depuis mercredi. Le Royaume-Uni est le cinquième pays le plus touché en termes de décès provoqués par le COVID-19, derrière les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne et la France. En raison de l'épidémie, la reine Elizabeth II a demandé d'annuler les traditionnels coups de canon pour la célébration de son anniversaire, a rapporté dans la journée la chaîne de télévision ITV News, pour la première fois en soixante-huit ans de règne. Des médecins et des personnels soignants s'en sont pris ce samedi au gouvernement britannique, qui a suggéré, au vu du bas niveau des stocks, que des équipements de protection portés lors de la prise en charge de patients atteints du coronavirus pourraient être réutilisés. (William James, version française Benoît Van Overstraeten)

