Coronavirus-Le président de l'Ukraine contaminé

KIEV, 9 novembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski est contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé son cabinet lundi. "Le chef de l'Etat se sent bien et continuera d'exercer ses responsabilités à distance, à l'isolement", a dit la présidence dans un communiqué. Volodimir Zelenski a lui-même écrit sur la messagerie Telegram avoir subi un test de dépistage positif et avoir une température de 37°5. Comme l'essentiel du reste de l'Europe, l'Ukraine est confrontée à une nouvelle vague de l'épidémie due au nouveau coronavirus et le président a déclaré lundi, avant l'annonce de son test positif, qu'il pourrait instaurer un reconfinement de la population les week-ends. (Pavel Polityuk version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

