Coronavirus-Le Portugal étend ses mesures de confinement

LISBONNE, 12 novembre (Reuters) - Le Portugal a étendu jeudi le couvre-feu nocturne et le confinement de la population le week-end à 77 zones supplémentaires pour tenter de contenir l'épidémie due au nouveau coronavirus. Ces mesures sont déjà en vigueur dans plus de 100 municipalités. Elles s'appliquent dès lors que sont recensées plus de 240 nouvelles contaminations en l'espace de deux semaines par secteur de 100.000 habitants. "La situation est grave et plus critique que ce que nous avons connu au cours de la première vague de la pandémie", a dit le Premier ministre, Antonio Costa, au cours d'une conférence de presse. Durant la semaine, les habitants des zones concernées ne doivent pas quitter leur domicile sauf pour se rendre au travail et à l'école ou faire des courses. Il est interdit de sortir entre 23h00 et 05h00. Le week-end, un confinement est en vigueur de 13h00 à 05h00, durant lequel tous les commerces et les restaurants doivent fermer, sauf les boulangeries, les pharmacies et les épiceries de quartier. Pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, le Portugal a enregistré 191.011 personnes contaminées et 3.181 décès depuis le début de l'épidémie. "Le minimum que nous devons aux professionnels de la santé, c'est de faire un effort supplémentaire", a dit Antonio Costa. "La règle est simple: nous devons rester chez nous." (Catarina Demony version française Bertrand Boucey)

