Coronavirus-Le Pays de Galles reconfiné pour deux semaines

(Actualisé avec précisions et contexte) par Rebecca Naden LONDRES, 19 octobre (Reuters) - Un nouveau confinement total débutera vendredi pour s'achever le 9 novembre au Pays de Galles, où seules les entreprises dont les activités sont indispensables pourront continuer à exercer, dans le cadre des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé lundi le chef du gouvernement local. "Il devra être rigoureux et large pour avoir l'impact dont nous avons besoin. Tout le monde sera obligé de rester chez soi au Pays de Galles", a déclaré Mark Drakeford lors d'une conférence de presse, ajoutant que les unités de soins intensifs galloises étaient déjà saturées. Les magasins non essentiels ainsi que les lieux de culte seront fermés pendant cette période, a précisé Mark Drakeford. Un fonds de 300 millions de livres (331 millions d'euros) sera débloqué pour soutenir les entreprises touchées par cette mesure, a-t-il ajouté. Le Pays de Galles a fait état dimanche de 950 nouveaux cas de contamination au coronavirus, contre environ 400 par jour au début du mois. Dans l'ensemble du Royaume-Uni, 16.982 cas ont été enregistrés en 24 heures, selon les données officielles publiées dimanche, contre 16.717 la veille. Les quatre composantes du Royaume-Uni sont frappées par une résurgence de l'épidémie dont le traitement relève de prérogatives locales. La Première ministre nord-irlandaise, Arlene Foster, a annoncé mercredi dernier la fermeture des écoles pendant deux semaines et celle des restaurants pendant quatre semaines En Angleterre, un système à trois niveaux d'alerte (moyen, élevé et très élevé) a été instauré afin d'harmoniser des mesures jugées parfois confuses comme la fermeture des bars et des pubs. Dans le nord de l'Angleterre, où un comté a déjà été placé en alerte très élevée, le ministre au Logement, Robert Jenrick, a déclaré qu'un confinement plus strict pourrait être imposé dans toute la région d'ici quelques jours. (Guy Faulconbridge, Michael Holden et Paul Sandle, version française Jean-Philippe Lefief et Claude Chendjou)

