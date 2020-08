Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de nouveaux cas en France repasse sous 2.000 Reuters • 24/08/2020 à 20:29









(Actualisé avec précisions) PARIS, 24 août (Reuters) - La France a enregistré 1.955 cas supplémentaires de contamination due au nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, un chiffre en nette baisse par rapport à la veille, a annoncé lundi la direction générale de la santé (DGS). L'agence Santé Publique France (SPF) avait recensé dimanche 4.897 cas quotidiens, un chiffre qui marquait un plus haut depuis la fin du confinement en France, le 11 mai. Le nombre total de contaminations au COVID-19 s'élève désormais à 244.854 depuis le début de l'épidémie en France tandis que le nombre de décès s'établit à 30.528, soit 15 morts de plus que la veille. La DGS ajoute que le nombre d'hospitalisations liées à l'épidémie a baissé à 4.690 patients contre 4.709 dimanche. Le nombre de cas graves en réanimation est en revanche en légère augmentation, à 399 contre 383 dimanche. Elle signale 22 nouveaux foyers d'infections ("clusters") identifiés depuis dimanche, pour un total de 1.232 depuis le 9 mai mais dont 734 ont été clôturés. L'agence SPF dénombre de son côté 18 nouveaux clusters en l'espace de 24 heures. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.