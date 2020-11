Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de morts pourrait bientôt doubler en Iran-ministre Reuters • 17/11/2020 à 19:27









DUBAI, 17 novembre (Reuters) - Le nombre de décès liés à l'épidémie de coronavirus pourrait bientôt doubler en Iran si la population ne respecte pas les mesures mises en place pour limiter la propagation du virus, a prévenu le ministre iranien de la Santé. "Ceci est la dernière chance pour notre système de santé de se rétablir, si nous ne nous montrons pas à la hauteur, nous perdrons la partie et atteindrons des taux de mortalité à 4 chiffres (...) et c'est un abîme dont il sera difficile de sortir", a déclaré Saeed Namaki. Des restrictions plus rigoureuses seront imposées à Téhéran et à une centaine d'autres villes iraniennes pendant deux semaines à partir du 21 novembre, et le gouvernement a déjà annoncé qu'il prévoyait la fermeture des entreprises et des services non essentiels. L'Iran a fait état mardi d'un nombre record de 13.352 nouvelles contaminations et 482 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures. Selon les données du ministère de la Santé, le bilan total s'élève désormais à 788.473 infections et 42.461 morts. (Bureau de Dubaï; version française Camille Raynaud)

