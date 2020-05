Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de décès quotidiens stable en Italie Reuters • 20/05/2020 à 18:20









ROME, 20 mai (Reuters) - Le nombre quotidien de décès liés au coronavirus est resté stable mercredi en Italie, avec 161 morts recensés en l'espace de 24 heures contre 162 mardi, a annoncé l'Agence de la protection civile italienne. Le nombre de nouveaux cas de contamination est lui passé de 813 à 665, a-t-elle précisé. Depuis le début de l'épidémie, apparue en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, 32.330 personnes sont mortes en Italie, troisième pays le plus endeuillé par le virus après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 227.364, soit le sixième bilan le plus élevé derrière ceux des Etats-Unis, de la Russie, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et du Brésil. La diminution du nombre de patients placés en soins intensifs se poursuit, avec 676 personnes concernées mercredi contre 716 mardi. Selon Francesco Vaia, le directeur de l'hôpital Spallanzani, à Rome, la plupart des 100 à 200 personnes qui décèdent chaque jour en Italie sont très âgées et meurent à leur domicile, et non à l'hôpital. (Gavin Jones, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

