Coronavirus-Le nombre de cas quotidiens de nouveau en hausse en Chine

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition) par David Stanway SHANGHAI, 17 février (Reuters) - Le nombre de cas supplémentaires de contamination au coronavirus Covid-19 rapportés lundi en Chine est en hausse par rapport à la veille, tandis que les autorités de la province de Hubei, foyer de l'épidémie, ont imposé des mesures de confinement supplémentaires pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Alors que l'épidémie ne semble pas avoir atteint son pic, la fermeture de nombreuses usines et entreprises chinoises pourrait avoir d'importantes répercussions économiques et plonger notamment le Japon et Singapour en récession. Les autorités sanitaires du Hubei ont annoncé lundi avoir répertorié 100 décès supplémentaires liés au virus la veille, ce qui alourdit le bilan à 1.696 morts dans la province depuis le début de l'épidémie. Elles ont indiqué avoir recensé 1.933 cas de contamination supplémentaires. Près de 90% des cas dans cette province du centre de la Chine ont été signalés à Wuhan, ville de 11 millions d'habitants où le virus serait apparu en décembre dernier et qui est placée en confinement depuis le 23 janvier. De nouvelles mesures destinées à empêcher la propagation de l'épidémie ont été décidées dimanche dans le Hubei. Les routes ont été fermées à la circulation pour les véhicules privés. Sur l'ensemble de la Chine continentale, les autorités sanitaires ont rapporté lundi 105 décès supplémentaires survenus dimanche, portant à 1.770 le nombre de cas mortels du virus. La Commission nationale de la santé a par ailleurs fait état dans son point quotidien de 2.048 cas supplémentaires de contamination dans le pays, où 70.548 personnes sont désormais porteuses du virus, selon ses chiffres. Cette hausse du nombre de cas signalés quotidiennement intervient après que des représentants chinois ont estimé dimanche que les efforts de Pékin pour limiter la propagation du virus commençaient à porter leurs fruits, citant la diminution des cas répertoriés pendant deux jours. Parmi les dizaines de milliers de patients infectés en Chine continentale, 10.844 personnes ont été soignées et ont pu quitter l'hôpital. Hors de Chine, plus de 500 cas de contamination ont été confirmés. Cinq décès liés au coronavirus ont été signalés, dont un en France - le premier hors d'Asie. La plupart des personnes porteuses du virus ont voyagé en Chine. CRAINTES D'UNE RÉCESSION Dans toute la Chine, de nombreuses usines sont restées fermées au-delà des festivités du Nouvel an lunaire, perturbant les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. L'agence de notation Moody's a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie chinoise pour cette année, à 5,2%. Un économiste du gouvernement chinois a estimé qu'une croissance de 5,7% était nécessaire à la Chine pour atteindre l'objectif de multiplier par deux son produit intérieur brut (PIB) entre 2010 et 2020. A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a cédé 0,7% après la publication de données officielles faisant état d'une contraction de l'économie japonaise de 6,3% sur la période octobre-décembre, alimentant les craintes d'une récession de la troisième puissance économique mondiale. Singapour, dépendant des exportations, a revu à la baisse lundi ses perspectives pour 2020, avec un objectif entre -0,5% à 1,5% de croissance, contre +0,5% à +2,5% auparavant. La ville-Etat a recensé 75 cas de contamination au coronavirus. Les 122 rapatriés français de Wuhan ont commencé à quitter dimanche le centre de vacances dans la région de Marseille dans lequel ils étaient confinés, après la fin de leur quarantaine. Un avion affrété par les Etats-Unis pour rapatrier des ressortissants présents à bord du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine au large du port japonais de Yokohama, devait quitter le Japon dimanche. Des ressortissants du Canada, d'Italie, de Corée du Sud et de Hong Kong devraient à leur tour être évacués sous peu du navire de croisière, plus important foyer de contamination hors de Chine avec 355 personnes à son bord porteuses du virus. (version française Jean Terzian)

