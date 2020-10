Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de cas grimpe en flèche en Allemagne à l'approche de l'hiver Reuters • 08/10/2020 à 11:20









(Actualisé avec contexte, déclarations du ministre de la Santé) BERLIN, 8 octobre (Reuters) - Le nombre de nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé jeudi de près de moitié, confortant la décision prise la veille par les autorités allemandes d'instaurer des mesures d'urgence pour limiter le tourisme intérieur afin de contenir une deuxième vague de l'épidémie. Les nouvelles contaminations au cours de 24 heures s'élèvent à 4.058 pour un bilan total désormais à 310.144, selon les données publiées jeudi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Ce sont les pires chiffres de contagion en Allemagne depuis le mois d'avril, ce qui renforce les propos de certains élus politiques allemands prévenant que le pays est sur la voie de ses voisins si les citoyens n'adhèrent pas à une distanciation sociale stricte. "Le nombre de nouvelles infections est passé à plus de 4.000", a dit sur Twitter Norbert Roettgen, député conservateur et candidat à la succession de la chancelière Angela Merkel. "Il a presque doublé et se situe à nouveau dans le terrain de la croissance exponentielle... Chacun doit faire ce qu'il peut pour empêcher qu'il ne devienne à nouveau incontrôlable". Le nombre de nouveaux cas a également grimpé en flèche dans d'autres pays d'Europe à l'approche de l'hiver, notamment en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a reconnu que la situation était inquiétante mais a assuré que le pays "n'est pas confronté à une situation de coronavirus aussi grave qu'en mars et avril". Peu de cas sont déclarés dans les magasins, les coiffeurs, les transports en commun ou même les écoles, a-t-il noté, mais la vie sociale, les grands événements, les mariages et les rassemblements religieux posent plus de problème. La capitale Berlin et le centre financier de Francfort ont déjà imposé un couvre-feu visant particulièrement la vie nocturne. La majorité des Lands allemands se sont par ailleurs accordés mercredi sur l'interdiction pour les résidents de zones à risque de séjourner dans des hôtels d'autres parties du pays. Seize décès supplémentaires liés au coronavirus ont été signalés jeudi, d'après RKI, ce qui porte le total à 9.578 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. (Bureau de Berlin; version française Jean Terzian et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.