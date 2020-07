Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de cas dans le monde dépasse les 12 millions Reuters • 09/07/2020 à 00:40









9 juillet (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au coronavirus recensés dans le monde a dépassé mercredi le seuil des 12 millions, selon un décompte de Reuters, et plus de 546.000 décès liés à l'épidémie ont été enregistrés. Il s'agit d'un nombre de contaminations trois fois supérieur aux cas de grippe recensés chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De nombreux pays durement touchés par la pandémie ont entrepris un assouplissement des restrictions imposées face à la crise sanitaire, tandis que d'autres comme la Chine et l'Australie ont remis en place des mesures de confinement pour contrer l'apparition d'une nouvelle vague de contaminations. Le premier cas a officiellement été rapporté début janvier en Chine continentale, et le coronavirus a alors contaminé 6 millions de personnes en 149 jours. Ce bilan a doublé en seulement 39 jours, montre le décompte effectué par Reuters sur la base de données officielles. Le premier décès lié au COVID-19, la maladie provoquée par le virus, a été signalé le 10 janvier à Wuhan, dans la province chinois du Hubei, berceau de la pandémie avant que celle-ci ne se propage en l'Europe puis en Amérique. Plus de la moitié des cas recensés au total dans le monde l'ont été sur le continent américain, où se sont produits près de la moitié des décès signalés au niveau mondial. Depuis le début du mois de juillet, environ 45% des nouveaux cas de contamination ont été enregistrés aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés par la pandémie, devant l'Inde. (Gayle Issa; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.