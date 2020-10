Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le ministre allemand de la Santé contaminé, mis à l'isolement Reuters • 21/10/2020 à 19:27









BERLIN, 21 octobre (Reuters) - Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a subi mercredi un dépistage positif au nouveau coronavirus et s'est placé à l'isolement, ont annoncé ses services. Jens Spahn, âgé de 40 ans, présente des symptômes similaires à ceux d'un rhume et les personnes avec lesquelles il a été en contact ont été informées. Il a participé à un conseil des ministres ce mercredi mais un porte-parole a déclaré que les autres membres du gouvernement n'auraient pas nécessairement à se placer en quarantaine en raison des distances minimales respectées entre chaque participant. (Thomas Escritt, version française Olivier Cherfan)

