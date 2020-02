Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le match du Tournoi des Six Nations Irlande-Italie reporté Reuters • 26/02/2020 à 16:04









DUBLIN, 26 février (Reuters) - La Fédération irlandaise de rugby a annoncé mercredi le report de la rencontre du Tournoi des Six Nations contre l'Italie prévue le 7 mars à Dublin, en raison de l'épidémie de coronavirus, conformément à la recommandation des autorités sanitaires locales. "L'IRFU est très heureuse de se conformer à ces instructions. Nous allons immédiatement commencer à travailler avec nos partenaires des Six Nations pour chercher à reprogrammer (le match). J'espère avoir des nouvelles à ce sujet dans les prochains jours", a déclaré Philip Browne. Le directeur général de l'Irish Rugby Football Union s'adressait à la presse après une rencontre avec le ministre de la Santé, qui avait réclamé la veille un report de la rencontre comptant pour la quatrième et avant-dernière journée du tournoi. L'Irlande ne compte à ce jour aucun cas confirmé de contamination au coronavirus. Dans l'histoire du Tournoi, il existe un précédent de rencontres reportées du fait d'inquiétudes sanitaires: en 2001, trois matches du XV d'Irlande - contre l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Angleterre - avaient été repoussés de près de six mois en raison d'une épizootie de fièvre aphteuse. (Graham Fahy, version française Jean-Philippe Lefief)

