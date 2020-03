Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Maire attend "solidarité et souplesse" des partenaires européens Reuters • 03/03/2020 à 12:50









PARIS, 3 mars (Reuters) - La France attend "solidarité et souplesse" de la part de ses partenaires européens et souhaite que toutes les options, y compris budgétaires, soient envisagées pour soutenir l'économie face à la crise du coronavirus, a déclaré mardi Bruno Le Maire. "Solidarité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger des mesures qui pourraient être des mesures budgétaires pour soutenir la croissance", a dit le ministre français de l'Economie lors d'une conférence de presse à Bercy. "C'est important de considérer toutes les options y compris budgétaires dans un moment où les marges de manoeuvre de la politique monétaire sont beaucoup plus réduites, alors que les taux d'intérêt sont négatifs", a expliqué Bruno Le Maire. "Souplesse, c'est qu'on ne doit pas se sentir (...) entravé par des règles (...) appliquées de manière très rigoureuse", a-t-il ajouté. Les ministres des Finances du G7 participeront à 12h00 GMT à une conférence téléphonique consacrée à cette crise sanitaire et publieront un communiqué à l'issue de leurs débats. Bruno Le Maire a déclaré lundi que l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance de l'économie française serait "beaucoup plus significatif" que sa première estimation d'une perte de 0,1 point de pourcentage en 2020. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

