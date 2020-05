Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Japon va étendre l'état d'urgence jusqu'au 31 mai Reuters • 04/05/2020 à 12:30









(actualisé avec Shinzo Abe) TOKYO, 4 mai (Reuters) - Le gouvernement japonais prévoit de prolonger jusqu'au 31 mai l'état d'urgence mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi le Premier ministre Shinzo Abe. L'état d'urgence devait normalement expirer mercredi, dernier jour d'une période fériée d'une semaine. Ces mesures pourraient toutefois être levées avant le 31 mai si les tendances montraient une diminution des infections au niveau régional. Les experts chargés de conseiller le gouvernement considèrent que l'archipel est bien moins touché que certains autres pays mais ils soulignent également que le nombre de nouvelles infections n'a pas suffisamment baissé, a dit le chef du gouvernement japonais. "C'est la raison pour laquelle je vais prolonger jusqu'au 31 mai l'état d'urgence qui a été instauré le 7 avril", a-t-il dit. Shinzo Abe a par ailleurs annoncé avoir confié à plusieurs experts le soin d'élaborer une feuille de route destinée à faire redémarrer l'économie et de proposer des pistes visant à modifier les habitudes de vie de la population japonaise. En parallèle, le gouvernement a annoncé l'assouplissement de certaines mesures, ce qui permettra aux musées et bibliothèques de rouvrir, même dans les régions les plus touchées. L'état d'urgence au Japon donne aux gouverneurs des préfectures la possibilité d'imposer le confinement à la population et la fermeture des entreprises. (Daniel Leussink, version française Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

