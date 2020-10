Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le gouvernement espagnol impose l'interdiction des déplacements à Madrid Reuters • 09/10/2020 à 13:33









(Actualisé avec état d'urgence) MADRID, 9 octobre (Reuters) - Le gouvernement espagnol a invoqué vendredi l'état d'urgence pour imposer l'interdiction des déplacements non essentiels à Madrid dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, au lendemain de l'invalidation de cette décision par la justice, rapporte la télévision publique. Les autorités madrilènes ont interdit à contre-coeur vendredi dernier tous les déplacements non essentiels à destination ou au départ de la capitale et de ses environs , mais un tribunal local a annulé jeudi cette décision, prise par le ministère espagnol de la Santé. Pedro Sanchez, président du gouvernement, avait prié jeudi Isabel Diaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid et membre de l'opposition conservatrice, d'appliquer cette mesure ou de demander l'état d'urgence, faute de quoi l'exécutif national l'imposerait lui-même. "Nous espérons convenir d'une solution qui profite aux citoyens et permet de la clarté", a-t-elle réagi dans un communiqué. (Nathan Allen et Belen Carreno; version française Jean Terzian)

