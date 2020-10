Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le gouvernement britannique envisage de durcir le confinement Reuters • 15/10/2020 à 09:52









LONDRES, 15 octobre (Reuters) - De nouvelles restrictions pourraient être imposées dans certains quartiers de Londres et dans le nord de l'Angleterre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat britannique aux Entreprises, alors que le ministre de la Santé doit s'adresser au Parlement dans la journée. "Je ne vais pas spéculer. Matt Hancock va faire une déclaration au Parlement pour faire le point de la situation mais on peut voir clairement les chiffres", a déclaré Nadhim Zahawi sur Sky. Le gouvernement est en contact avec le maire de Londres Sadiq Khan, qui a appelé à durcir les mesures de confinement dans la capitale où 11 arrondissements, dont la City, comptent plus de 100 nouveaux cas par semaine pour 100.000 habitants, a ajouté le secrétaire d'Etat aux Entreprises. (Guy Faulconbridge, Sarah Young, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

