Coronavirus-Le confinement prolongé jusqu'au 29 avril en Polynésie française

PAPEETE, 10 avril (Reuters) - Le confinement de la population en Polynésie française pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus est prolongé au moins jusqu'au 29 avril, a annoncé jeudi Dominique Sorain, haut commissaire de la République de ce territoire du Pacifique Sud. Dominique Sorain a aussi déclaré que l'armée française allait envoyer des renforts en Polynésie, notamment pour assurer des évacuations sanitaires sur longue distance, alors que cet archipel couvre une superficie quasiment dix fois supérieure à celle de la France métropolitaine. "Je souhaite (...) vous annoncer des renforts militaires, avec l'arrivée très prochainement d'une équipe spécialisée dans la décontamination des avions et du matériel, ainsi que le positionnement d'un avion de transport militaire A400M de grande capacité en Polynésie pour une durée d'un mois", a dit le haut commissaire dans une allocution radiotélévisée. "Ces moyens militaires pourront être projetés dans les îles et permettront aussi d'effectuer des (évacuations sanitaires) de longue distance quand cela est nécessaire." La Polynésie française compte 51 cas de contamination au COVID-19, pour 792 dépistages, une seule personne étant hospitalisée. Le territoire n'a enregistré aucun décès. (Daniel Pardon Édité par la rédaction de Paris)

