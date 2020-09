Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le carnaval de Rio reporté Reuters • 25/09/2020 à 07:15









RIO DE JANEIRO, 25 septembre (Reuters) - Les écoles de samba de Rio de Janeiro ont décidé jeudi de reporter le carnaval prévu en février 2021, alors que le pays est aux prises avec l'épidémie de coronavirus. La Ligue indépendante des écoles de samba de Rio de Janeiro (Liesa) n'a pas donné de nouvelle date pour le festival, disant qu'il dépendrait d'un vaccin. "Il est de plus en plus difficile d'organiser un carnaval en l'absence de vaccin", a déclaré Jorge Castanheira, président de la Liesa. Castanheira a ajouté que le carnaval pourrait être reporté jusqu'en janvier 2022 afin de ne pas interférer avec le carnaval suivant. Les treize meilleures écoles de samba du Brésil paradent devant plus de 90.000 résidents, touristes et célébrités durant le carnaval, dont la date change chaque année puisqu'il précède la période catholique du carême. (Rodrigo Viga Gaier et Jake Spring; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Philippe Lefief)

