Coronavirus-Le cap des 10.000 morts franchi en Espagne

(Actualisé avec ministre de la Santé, contexte) MADRID, 2 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a fait plus de 10.000 morts à ce jour en Espagne, a annoncé jeudi le ministère espagnol de la Santé, faisant état de 950 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, un record dans l'un des pays les plus touchés par le virus avec l'Italie. Au total, l'Espagne compte 110.238 cas de contaminations à ce virus, apparu en décembre en Chine avant de se propager dans le reste du monde, soit une hausse de 8.102 cas en 24 heures, a précisé le ministère. Cette progression quotidienne est toutefois moins importante que les jours précédents, un ralentissement qui suscite chez les responsables politiques et sanitaires l'espoir d'un possible franchissement du "pic" et d'un potentiel "retour à la normale". "Il y a de la lumière au bout du tunnel et nous allons revenir à la normale", a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa, au Parlement. "La courbe s'est stabilisée. Nous avons atteint (...) le pic de la courbe et nous avons entamé la phase de ralentissement". Comme la France et l'Italie, l'Espagne vit à l'heure du confinement depuis le 14 mars, les habitants n'étant autorisés à sortir de chez eux que pour aller chercher à manger, se faire soigner ou encore promener leur chien. Ces restrictions ont été encore durcies lundi avec le confinement à domicile pendant deux semaines de tous les salariés espagnols à l'exception de ceux travaillant dans les secteurs essentiels. Le données publiées jeudi par la Sécurité sociale ont donné un aperçu de l'impact de ces mesures, instaurées pour tenter de freiner l'épidémie, sur l'économie. Depuis le début du confinement, ce sont près de 900.000 emplois - dont la moitié dans l'intérim - qui ont été détruits en Espagne . "Il s'agit d'une situation absolument inédite", a estimé la ministre du Travail, Yolanda Diaz, lors d'une conférence de presse, en précisant qu'il s'agissait de la plus forte progression mensuelle du chômage jamais enregistrée en Espagne. (Emma Pinedo et Inti Landauro, version française, Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)

