Coronavirus-Le Canada prolonge la quasi-fermeture de ses frontières

OTTAWA, 28 août (Reuters) - Le Canada va prolonger la fermeture de ses frontières à la plupart des voyageurs étrangers afin de limiter la propagation du coronavirus, a déclaré vendredi sur Twitter le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair. Cette prolongation jusqu'au 30 septembre concerne tous les voyageurs en provenance de pays autres que les Etats-Unis. Le Canada a conclu avec un accord spécifique avec son voisin du sud sur les voyages transfrontaliers, qui est en vigueur jusqu'au 21 septembre. (Julie Gordon, version française Marc Angrand)

