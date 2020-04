Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan quotidien repart à la hausse en Italie Reuters • 09/04/2020 à 19:17









(Actualisé avec prolongation probable du confinement jusqu'au 3 mai) ROME, 9 avril (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 a fait 610 morts de plus jeudi en Italie, contre 542 la veille, et 4.204 cas supplémentaires ont été recensés, alors que 3.836 avaient été signalés mercredi. Le nombre quotidien de nouveaux cas est le plus élevé depuis le 5 avril, malgré les strictes mesures de confinement en vigueur depuis le 9 mars. Ce confinement, qui est pour l'instant programmé jusqu'au 13 avril, devrait être prolongé jusqu'au 3 mai, ont déclaré à Reuters deux sources syndicales à l'issue d'un entretien avec des ministres du gouvernement. Quelques secteurs d'activité non essentiels à l'approvisionnement du pays pourraient cependant rouvrir avant la fin du mois d'avril, si les conditions sanitaires le permettent, ont ajouté ces sources. Le bilan italien de l'épidémie, qui est le plus lourd au monde, s'élève à 18.279 morts, selon la Protection civile. Le nombre de cas confirmés est désormais de 143.626, ce qui place la Péninsule au troisième rang mondial derrière les Etats-Unis et l'Espagne. Le nombre de patients en soins intensifs est quant à lui passé de 3.693 mercredi à 3.605 jeudi. Il s'agit de la sixième baisse quotidienne consécutive. Le nombre de guérisons est par ailleurs passé de 26.491 à 28.470. (Crispian Balmer, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.