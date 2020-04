Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan quotidien repart à la hausse en Espagne Reuters • 12/04/2020 à 13:52









(Actualisé avec contexte) MADRID, 12 avril (Reuters) - Le bilan quotidien de l'épidémie due au coronavirus a atteint dimanche 619 morts, soit 109 de plus que la veille, alors qu'il était en baisse depuis trois jours, rapporte le ministère de la Santé. Au total, l'Espagne compte désormais 16.972 décès. Le nombre de cas est quant à lui passé de 161.852 à 166.019 entre samedi et dimanche. Le nombre de décès signalés samedi était le plus faible depuis 19 jours. Le nombre de nouveaux cas quotidien a par ailleurs été pratiquement divisé par deux depuis la semaine dernière, grâce aux strictes mesures de confinement en vigueur depuis la mi-mars. Elles devraient être prolongées jusqu'au 3 mai, mais les salariés de certains secteurs, notamment celui de la construction, seront autorisés à reprendre le travail dès lundi, ce qui fait craindre à certains une reprise de l'épidémie. Madrid ne tient pas compte de l'avis des scientifiques qui recommandent de "maintenir un confinement total", écrit ainsi le président catalan Qim Torra sur Twitter. L'épidémiologiste et conseiller du gouvernement Antoni Trilla s'est prononcé jeudi pour le stricte maintien de la quarantaine, mais le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escriva, a jugé samedi qu'elle pouvait être assouplie. "Ce à quoi nous assistons ces derniers jours est le résultat de mesures qui étaient en place entre le 17 et le 27 mars et qui le resteront après lundi", a-t-il assuré sur l'antenne de la Sexta, sans évoquer la reprise partielle du travail. (Nathan Allen et Graham Keeley, version française Jean-Philippe Lefief)

