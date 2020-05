Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan quotidien en hausse en Italie Reuters • 14/05/2020 à 18:53









ROME, 14 mai (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 262 morts supplémentaires en 24 heures en Italie, rapporte jeudi la Protection civile, 67 de plus que la veille, alors que le nombre de nouveaux cas est passé de 888 mercredi à 992. La mortalité quotidienne n'avait pas été aussi élevée depuis le 7 mai. Au total, l'Italie, troisième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, déplore désormais 31.368 décès. Le nombre de cas confirmés, qui est le cinquième au monde, s'élève quant à lui à 223.096. Les personnes actuellement porteuses du coronavirus sont à ce jour 76.440, alors qu'elles étaient 78.457 mercredi. Le nombre de patients en soins intensifs est passé de 893 mercredi à 855 jeudi. Les guérisons passent, elles, de 112.541 à 115.228. La Protection civile précise que 1,82 million de personnes ont subi des tests de dépistage. (Gavin Jones, version française Jean-Philippe Lefief)

