Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan en Chine s'alourdit à 41 morts, plus de 1.200 cas Reuters • 25/01/2020 à 06:40









(Actualisé avec précisions) PEKIN, 25 janvier (Reuters) - Le bilan du coronavirus en Chine s'est alourdit à 41 morts, a annoncé samedi la Commission nationale de santé, après que 15 nouveaux décès dus à l'épidémie ont été recensés dans la province du Hubei, où le virus est apparu le mois dernier. Les autorités chinoises ont pris des mesures de confinement dans plusieurs villes de la région, au moment où devaient débuter pour une semaine les festivités du Nouvel an lunaire. Selon le dernier bilan arrêté à la date de vendredi, 1.287 cas ont été répertoriés depuis que l'épidémie s'est déclarée à Wuhan, dans le centre du pays. Un marché de fruits de mer qui vendait illégalement des produits est suspecté d'être à l'origine du virus. La chaîne de télévision publique China Global Television Network a rapporté samedi sur Twitter qu'un médecin qui s'occupait à Wuhan de patients contaminés par le coronavirus était mort à cause du virus. On ne sait pas pour l'heure si ce décès a été comptabilisé dans le bilan annoncé plus tôt par les autorités. Wuhan, ville de 11 millions d'habitants, a été placée à l'isolement, avec l'annulation de près de la totalité des vols et l'installation de points de contrôles routiers sur chaque axe permettant de quitter la ville. Des mesures de confinement similaires ont été prises à l'encontre d'une dizaine de villes situées à proximité de Wuhan dans le but de contenir l'épidémie. La quasi-totalité des cas ont été signalés en Chine, mais le coronavirus a aussi été détecté en Thaïlande, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, aux Etats-Unis et, tout dernièrement, en France et en Australie. Le ministère français de la Santé a annoncé vendredi que trois premiers cas de coronavirus ont été confirmés, deux à Paris et l'un à Bordeaux. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé jeudi qu'il était prématuré de considérer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, mais elle a dit surveiller son évolution minute par minute. Aucun cas mortel n'a été rapporté hors de Chine. Dans un communiqué publié samedi matin, les autorités sanitaires de la province du Hubei ont indiqué que 180 cas supplémentaires avaient été répertoriés, portant le nombre de patients ayant contracté le virus à 752 dans la province. A Pékin, la Commission nationale de la santé a annoncé samedi avoir formé constitué six équipes médicales, composées au total de 1.230 membres, et envoyé trois d'entre elles à Wuhan. Le virus, qui continue de muter selon les autorités chinoises, provoque de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, des symptômes communs à d'autres pathologies qui rendent le diagnostic difficile. Trois équipes distinctes de chercheurs vont se lancer dans la mise au point d'un vaccin contre le nCoV-2019, selon la Coalition pour l'innovation en matière de préparation aux épidémies (CEPI), qui précise que l'objectif est d'obtenir au moins un vaccin potentiel en phase d'essais cliniques d'ici le mois de juin. Certains experts estiment que ce nouvel agent pourrait être moins virulent que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), un coronavirus à l'origine d'une précédente épidémie, également apparue en Chine, qui avait fait près de 800 morts en 2002-2003. (Sophie Yu, Se Young Lee, Judy Huan Roxanne Liu et Yileu Sun; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.